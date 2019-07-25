В Грузии по обвинению в попытке переворота задержали экс-министра обороны Окруашвили

Бывший министр обороны Грузии, лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили задержан сотрудниками МВД.

Об этом сообщил журналистам представитель этой политической силы Губаз Саникидзе, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Окруашвили задержали, когда он ехал на автомобиле в офис партии в Тбилиси.

"По нашей информации, Окруашвили задержан по делу о штурме парламента и попытке государственного переворота 20-21 июня", - сказал Саникидзе.

Несколько дней назад Окруашвили внес в суд иск с требованием ареста акций телекомпании "Рустави 2", владельцем которых стал бизнесмен Кибар Халваши. По утверждению Окруашвили, все акции принадлежат ему, а Халваши является доверенным лицом, что нотариально зафиксировано в Берлине в 2010 году.

В МВД Грузии подтвердили журналистам факт задержания Окруашвили в связи с обвинением в штурме парламента и попытке государственного переворота. МВД сообщает, что в связи с этим делом задержаны 17 человек.

Напомним, 20 июня, в Грузии начались массовые акции протеста. В ночь на пятницу полиция в Тбилиси применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрации в центре города. Участники митинга, требовавшие отставки членов правительства, пытались прорваться во двор здания парламента

Антироссийский митинг в Тбилиси стал протестом против действий депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершили акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

МВД Грузии расследует беспорядки 20-21 июня как мятеж с целью изменения конституционного строя.