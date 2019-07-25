Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Борис и народ
Борис и народ
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Умер актер Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко
ГлавнаяМир

В США во время выступления Трампа за его спиной появился "двуглавый орел" с клюшками для гольфа

СМИ увидели в этом отсылку к любви президента США к гольфу и связям с Россией.

В США во время выступления Трампа за его спиной появился "двуглавый орел" с клюшками для гольфа
Фото: Reuters

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, появилась измененная президентская печать - орлу дорисовали еще одну голову и "вложили" в когти клюшки для гольфа.

Об этом пишет The Washington Post.

На печати президента, как и на оригинальной, был изображен орел. Но у птицы было две головы, а вместо стрел в когтях были изображены несколько клюшек для гольфа.

Издание предположило, что таким образом были высмеяны пристрастие главы государства к гольфу, а также звучавшие ранее обвинения в том, что он связан с Россией.

"Ни Белый дом, ни Turning Point (организация, на мероприятии которой выступал Трамп) не знают, как оно изображение туда попало и кто его создал", - пишет WP.

Представитель Turning Point рассказал, что бригада, которая отвечала за звук, состояла из сотрудников организации и работников отеля Marriott Marquis. Он отметил, что сейчас проводится разбирательство из-за инцидента, а также ищут ответственных за подмену.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также