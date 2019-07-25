СМИ увидели в этом отсылку к любви президента США к гольфу и связям с Россией.

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, появилась измененная президентская печать - орлу дорисовали еще одну голову и "вложили" в когти клюшки для гольфа.

Об этом пишет The Washington Post.

На печати президента, как и на оригинальной, был изображен орел. Но у птицы было две головы, а вместо стрел в когтях были изображены несколько клюшек для гольфа.

Издание предположило, что таким образом были высмеяны пристрастие главы государства к гольфу, а также звучавшие ранее обвинения в том, что он связан с Россией.

"Ни Белый дом, ни Turning Point (организация, на мероприятии которой выступал Трамп) не знают, как оно изображение туда попало и кто его создал", - пишет WP.

Представитель Turning Point рассказал, что бригада, которая отвечала за звук, состояла из сотрудников организации и работников отеля Marriott Marquis. Он отметил, что сейчас проводится разбирательство из-за инцидента, а также ищут ответственных за подмену.