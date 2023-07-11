Головне за ніч та ранок. Вівторок, 11 липня

Цієї ночі російська армія атакувала Україну з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська. Росіяни випустили 28 ударних безпілотників Shahed-136/131.

ППО збила 26 безпілотників. Успішна бойова робота була проведена в зоні відповідальності "Південь" та "Центр", заявили в Повітряних силах.

Сили протиповітряної оборони не дали реалізувати ворожий план атаки зернового терміналу одного з портів Одеської області, однак два безпілотники все ж влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового. Пожежі були ліквідовані, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

У Київській області внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, повідомили в МВС.

За даними ДСНС, падіння уламків відбулося в Фастівському та Обухівському районах. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що пошкоджено 12 приватних будинків і один багатоповерховий. Пошкодження незначні: вибиті вікна, двері, посічені дахи і фасади.

У КМВА додали, що це друга за місяць повітряна атака на столицю. ППО працювала на підступах до Києва, за попередніми даними, всі "шахеди" були збиті.

Попередня спроба атакувати Київ у росіян була в ніч на 2 липня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Упродовж доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях, станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 10 липня, Збройні сили знищили ще 540 окупантів, чотири танки, вертоліт та багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення по сьогодні армія окупантів втратила близько 235 020 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На Бахмутському продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. "Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів військ та застосовує активно свої резерви", – зазначив він.

Сьогодні у Вільнюсі починається дводенний саміт лідерів НАТО. Офіційно про персональний візит президента України, запрошеного як гостя, Київ наразі не повідомляв, але видання Politico писало, що Зеленський буде в Литві і зустрінеться там для двосторонніх перемовин із президентом США.

США надішлють "позитивний сигнал" щодо членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі, заявив радник із питань національної безпеки Джейк Салліван. Перед початком саміту він сказав журналістам, що "позитивний сигнал" Україна отримає від США та інших союзників. Деталей не навів.

Салліван також зазначив, що на саміті погодять новий пакет допомоги українцям від НАТО.

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