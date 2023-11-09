Міноборони України закликає Францію надати додаткові боєприпаси для систем ППО

Під час зустрічі у Києві з парламентською делегацією Франції, заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер зазначив, що надані раніше Францією системи протиповітряної оборони зміцнили українські Збройні Сили. Про це йдеться на сайті Міноборони.

«Ви вже зробили неймовірні речі для України, але нам потрібен спільний фінальний крок для посилення української ППО», — сказав Станіслав Гайдер.

Заступник Міністра оборони України Юрій Джигир зазначив, що Україна зацікавлена у допомозі Франції у тренуванні українських військових пілотів протягом наступного року.«Ми цінуємо внесок Франції і у більш широку підготовку українських військових», — сказав Юрій Джигир.

П’єйр-Александр Англад, голова Комітету з європейських питань Національних зборів Франції, сказав, що його країна «рішуче і надовго стоїть пліч-о-пліч з Україною».

За словами глави французької делегації, цей візит перед настанням зими є знаковим і свідчить, що «втоми від України не буде».

Нагадаємо, Рустем Умєрові провів телефонну розмову із міністром оборони Франції щодо спільного виготовлення зброї в Україні.