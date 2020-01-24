В Кремле опровергли возможность встречи Зеленского с Путиным в Израиле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность встречи лидеров Украины и России в Израиле, отметив, что до следующего саммита в "нормандском формате" никаких встреч Путина и Зеленского не запланировано. Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Вопрос о том, возможна ли такая встреча до саммита, был задан в ходе общения пресс-секретаря с журналистами в пятницу.

"Сейчас каких-то планов на этот счет нет", - сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт.

"Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом", - добавил Песков.

Напомним, 23 января в Израиле состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

22 января появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста. Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

23 января Зеленский отказался от участия в форуме вместе с украинской делегацией, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест. В этот же день, Песков заявлял, что встречи Путина и Зеленского в Иерусалиме не было. Он добавил, что "лидеры даже не поприветствовали друг друга".