В пятницу в Киеве до -5 градусов и небольшой снег

В пятницу, 7 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8 градусов, днем -3…-5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Карпатах ночью умеренный снег, днем небольшой снег, температура ночью -7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -1…-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем -2…-7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, днем 0…-5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем -2…+3 градуса.