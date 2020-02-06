"1+1 медиа" обратилась к Зеленскому и заявила о нарушении права на свободу слова

Действия СБУ во время досудебного расследования назвали "чрезвычайными и беспрецедентными".

Группа "1+1 медиа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с открытым письмом относительно действий Службы безопасности Украины.

Также обращение, опубликованное на сайте холдинга, адресуется главе парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко, главе комитета Рады по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу, первому заместителю главы Нацсовета по вопросам телерадиовещания Ольге Герасимьюк, главе СБУ Ивану Баканову и генпрокурору Руслану Рябошапке.

"1+1 медиа" попросила их обратить внимание на "чрезвычайные и беспрецедентные действия СБУ во время досудебного расследования". Сообщается, что СБУ провела обыски в редакции программы "Секретные материалы" и по местам жительства троих журналистов, которые в разное время работали в редакции управления журналистских расследований.

Авторы письма отметили, что во время обысков в домах журналистов находились маленькие дети, которые оказались в стрессовой ситуации.

"Во время обыска следователи допустили ряд грубых нарушений криминального процессуального закона. Например, постановлением следственного судьи предусмотрен обыск только троих рабочих мест конкретных журналистов, но следователи СБУ настаивали на проведении обыска всего помещения редакции. Процессуальные нарушения зафиксированы в протоколе обыска, мы надеемся на то, что им будет дана необходимая правовая оценка", – говорится в письме.

Также его авторы высказали уверенность, что действия СБУ прямо нарушают право на свободу слова, предусмотренное 34 статьей Конституции, и ставят под угрозу возможность украинцев получать достоверную и своевременную информацию.

"При сложившихся обстоятельствах действия СБУ, к сожалению, не могут рассматриваться иначе, чем политический шантаж и способ давления на свободу медиа. Учитывая все вышесказанное, мы обращаемся к вам с просьбой не оставлять ситуацию вне внимания, не допустить посягательств на свободу слова в Украине и принять меры относительно недопущения прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа", – подытожили в открытом письме.

Напомним, 15 января на TouTube-канале "Как обмануть президента" опубликовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на которой звучат голоса, похожие на премьер-министра, министра финансов Оксаны Маркаровой и замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно изменяется, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос", – сказал человек с похожим на Гончарука голосом.

Вскоре в сети появилась вторая часть прослушки. На записи в обсуждении, кроме перечисленных в первой части, якобы участвуют также министр Тимофей Милованов и зампред НБУ Дмитрий Сологуб.

После публикации "пленок Гончарука" премьер записал обращение к недоброжелателям и сообщил, что написал заявление об отставке. Уволить без его заявления не могли, поскольку еще не истек срок годового иммунитета.

Зеленский и его Офис опубликовали видеозапись беседы с Гончаруком, в которой говорилось, что президент не принимает его отставки, потому что "кредит доверия еще не исчерпан".

31 январе в СМИ появилась информация о том, что Зеленский уже на следующее утро после публикации аудио знал, кто причастен к этой записи. Сам же файл монтировался на компьютере журналиста-расследователя.

Вечером 5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Следственные действия были связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ допускает, что к скандальным записям может быть причастен журналист "1+1" Евгений Куксин.

Потом в метаданных аудиозаписи с прослушкой Алексея Гончарука нашли упоминание журналиста "1+1" Евгения Куксина, у которого 5 января проводили обыски сотрудники СБУ. Файл был залит в Telegram нардепом Дубинским.