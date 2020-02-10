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С начала суток в зоне ООС произошло четыре обстрела

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

С начала суток в зоне ООС произошло четыре обстрела
Фото: Макс Левин

С начала суток 10 февраля в зоне боевых действий на Донбассе противник четыре раза нарушал режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник вел огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Рядом с Красногоровкой огонь открывался из стрелкового оружия, неподалеку Павлополя было сделано пять выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

В районе Орехового сделали четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а рядом с н.п. Хутор Вильный оккупанты стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

В результате вражеских обстрелов среди военных Объединенных сил боевых потерь нет.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

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