Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь

Апелляционный суд Киева отказал в смягчении мер пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета медику Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь. Об этом пишет "Украинская правда".

Защита Кузьменко просила отпустить ее из-под стражи и избрать меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Кузьменко настаивала, что не знала, кто такой Павел Шеремет на момент его убийства, не была знакома с Яной Дугарь, а с еще одним подозреваемым Андреем Антоненко мало общалась.

Адвокат Кузьменко на заседании подчеркивал, что на содержании у его подзащитной пребывает малолетний сын, а она является медиком, который проводит уникальные операции.

Защита Яны Дугарь просила отменить ей ночной домашний арест, а несколько бывших и действующих народных депутатов предложили взять ее на поруки. Защита настаивала, что у Дугарь есть подтвержденное свидетелями алиби. Также отмечалось, что экспертиза, которая установила причастность Дугарь к подготовке к убийству, была признана специалистами необъективной и неполной.

Прокуратура просила оставить без изменений меры пресечения для обеих подозреваемых, суд поддержал эту позицию.

4 февраля меру пресечения Кузьменко в виде ареста продлили на два месяца. 5 февраля Печерский райсуд Киева продлил ночной домашний арест Дугарь до 4 апреля.

Напомним, 11 декабря суд назначил проведение почерковедческой и психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

По версии следствия, 15 и 18 июля 2019 года Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета. Полицейские считают, что она проводила разведку на местности.

При этом непосредственно к убийству она не причастна. Следствие считает, что взрывчатку заложила волонтер, детский врач Юлия Кузьменко при помощи рок-музыканта, военного Андрея Антоненко.