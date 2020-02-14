В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
ГлавнаяПраво

Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь

Защита Юлии Кузьменко просила для нее ночного домашнего ареста. 

Апелляционный суд отказался смягчить меру пресечения Кузьменко и Дугарь
Фото: pravda.com.ua

Апелляционный суд Киева отказал в смягчении мер пресечения подозреваемым в деле об убийстве Павла Шеремета медику Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь. Об этом пишет "Украинская правда".

Защита Кузьменко просила отпустить ее из-под стражи и избрать меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Кузьменко настаивала, что не знала, кто такой Павел Шеремет на момент его убийства, не была знакома с Яной Дугарь, а с еще одним подозреваемым Андреем Антоненко мало общалась.

Адвокат Кузьменко на заседании подчеркивал, что на содержании у его подзащитной пребывает малолетний сын, а она является медиком, который проводит уникальные операции. 

Защита Яны Дугарь просила отменить ей ночной домашний арест, а несколько бывших и действующих народных депутатов предложили взять ее на поруки. Защита настаивала, что у Дугарь есть подтвержденное свидетелями алиби. Также отмечалось, что экспертиза, которая установила причастность Дугарь к подготовке к убийству, была признана специалистами необъективной и неполной. 

Прокуратура просила оставить без изменений меры пресечения для обеих подозреваемых, суд поддержал эту позицию. 

4 февраля меру пресечения Кузьменко в виде ареста продлили на два месяца. 5 февраля Печерский райсуд Киева продлил ночной домашний арест Дугарь до 4 апреля.

Напомним, 11 декабря суд назначил проведение почерковедческой и психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

По версии следствия, 15 и 18 июля 2019 года Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета. Полицейские считают, что она проводила разведку на местности.

При этом непосредственно к убийству она не причастна. Следствие считает, что взрывчатку заложила волонтер, детский врач Юлия Кузьменко при помощи рок-музыканта, военного Андрея Антоненко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также