​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
​На рынке нефти произошло сильнейшее суточное падение цен за 11 лет
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО (обновлено)
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
ВОЗ развеяла надежды на исчезновение коронавируса летом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский рассказал, почему сменил Кабмин и чего ожидает от Нацбанка
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
Зеленский посидел за рулем "КрАЗа" на заводе в Кременчуге
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
И.о. главы ГБР подала в суд против Центра противодействия коррупции и "Украинской правды"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Во львовской квартире угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей

Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Во львовской квартире угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей
Четверо людей отравились угарным газом во Львовской области
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

Во Львове в субботу, 7 марта, угарным газом отравились двое взрослых и четверо детей. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

"Во Львове в квартире, которая находится на втором этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом шесть человек, из них четыре ребенка (2012 и 2016 годов рождения)", - говорится в сообщении.

Детей отправили в больницу в состоянии средней тяжести, взрослые от госпитализации отказались.

Отмечается, что квартира оборудована газовой плитой, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в прошлом году во Львове от отравления угарным газом погибла художница Оксана Бондарук.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также