В Китае три дня подряд не фиксируют новых случаев коронавируса

В Китае третий день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. Об этом в субботу пишет Deutsche Welle со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

"Официальные данные по коронавирусу в КНР демонстрируют тенденцию к снижению уже на протяжении нескольких недель. Однако в Китае опасаются второй волны эпидемии из-за инфицированных граждан, возвращающихся из-за границы", - говорится в сообщении.

Так, 21 марта сообщается о 41 новом случае коронавирусной инфекции, привезенной гражданами из-за рубежа. Таким образом число китайских граждан, заразившихся за пределами Китая, увеличилось до 269.

В провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 за сутки умерли еще 7 человек.

По оценкам Международного валютного фонда, экономика КНР, несмотря на сохраняющиеся риски из-за коронавируса, демонстрирует признаки нормализации. Большинство китайских предприятий возобновили производство, многие работники вернулись на рабочие места, сообщили в МВФ 20 марта.

В то же время эксперты фонда отмечают, что эпидемиологическая ситуация в КНР может ухудшиться после возобновления внутреннего и международного авиасообщения.

В целом в материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались. Почти 72 тысячи человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что в 13 китайских регионах больше нет ни одного больного с коронавирусом.

Очаг эпидемии переместился в Европу. 19 марта Италия превзошла Китай по числу пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом.