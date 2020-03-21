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Испанский телеканал в сюжете о нехватке средств защиты показал разгрузку респираторов украинского производства

На видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK".

Фото: скриншот

Телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов украинского производства. 

На опубликованном видео видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом "Чистый воздух в любых условиях". При этом не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Согласно информации на сайте компании, научно-производственное предприятие "BUK" специализируется на разработке и изготовлении респираторов. Предприятие зарегистрировано в Киеве.

Напомним, постановлением Кабмина от 11 марта экспорт товаров противоэпидемического назначения ограничен до 1 июня. Это касается, в частности, водонепроницаемых лабораторных костюмов, медицинских перчаток, халатов, очков, масок и респираторов класса защиты не ниже FFP2.

Ранее глава таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что медицинские маски стали самым популярным товаром для контрабанды

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