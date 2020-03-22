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Минздрав объяснил расхождение в количестве новых случаев COVID-19 по Киеву

Кличко заявил о семи больных, Минздрав - о шести.

Минздрав объяснил расхождение в количестве новых случаев COVID-19 по Киеву
Фото: Youtube / Кабмін

Министерство здравоохранения заявило, что новых случаев COVID-19 в Киеве 21 марта было не семь, как заявил мэр Киева Виталий Кличко, а шесть.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он утверждает, что седьмой пациент был учтен в общегосударственной статистике на день раньше.

"Мы говорим о шести случаях в Киеве, киевская городская власть - о семи. Этот седьмой случай был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории, но диагноз и исследование по этому пациенту были сделаны в мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам, и мы его зафиксировали на день раньше. Поэтому общее количество - 47 лабораторно подтвержденных случаев на территории Украины. И количество случаев по городу Киеву у нас одинаково, только возник такой дисбаланс про отчет одного случая", - сказал Ляшко.

Напомним, что за последние сутки было зафиксировано шесть новых случаев коронавирусной болезни, все они в Киеве.

География распространения вируса выглядит так:

  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 4 случая
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область - 1 случай
  • Тернопольская область - 1 случай
  • Киев - 9 случаев.
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