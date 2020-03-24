Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо во время вынужденного перерыва в Английской Премьер-Лиге принял участие в борьбе с пандемией коронавируса.

57-летний португальский специалист стал волонтером благотворительной организации, которая специализируется на помощи пожилым людям - Age UK.

Моуриньо помог собирать и разносить предметы первой необходимости пожилым людям, которые наиболее уязвимы коронавирусом, в административном округе Лондона с символичным названием "Энфилд".

Фото: твиттер журналиста Sky Sports Майкла Бриджа Жозе Моуриньо

В Великобритании зафиксирован 5 741 случай заражения COVID-19. 282 человека умерли.