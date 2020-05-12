​Пять больных коронавирусом на ИВЛ погибли из-за пожара в больнице Санкт-Петербурга

В одной из больниц Санкт-Петербурга, где лечат коронавирус, утром 12 мая произошел пожар в отделении реанимации. Как сообщает агентство ТАСС, в результате происшествия погибли пять больных, которые были подключены к искусственной вентиляции легких.

По информации источников "Интерфакса", причиной пожара могла стать перегрузка одного из аппаратов ИВЛ.

"Аппараты ИВЛ работают на пределе. По предварительным данным, произошла перегрузка, и аппарат воспламенился, что и стало причиной пожара", - сказал собеседник агентства.

У погибших был диагноз COVID-19.

Российский МЧС сообщил, что горело помещение на шестом этаже больницы Святого Георгия. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Напомним, что это уже второй подобный случай в России за последние дни. 9 мая произошел пожар в корпусе клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого, в котором лечат пациентов с COVID-19. Тогда погибла одна женщина. Сообщалось, что возгорание началось также в отделении реанимации.