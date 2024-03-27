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В Україні розробляють загальнодержавну карту поховань загиблих Героїв

Розробники планують, що на цій карті про кожного похованого Героя буде інформація щодо місця проходження служби, місця загибелі та стисла історія його життя.

В Україні розробляють загальнодержавну карту поховань загиблих Героїв
Олександр Порхун, т.в.о. міністра у справах ветеранів України, Герой України, ветеран
Фото: Макс Требухов

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун повідомив про розробку всеукраїнської карти поховань загиблих Героїв, передає Інтерфакс-Україна. 

"На сьогодні держустанова "Національне військове меморіальне кладовище" розробляє дуже потужний сайт, на якому буде карта поховань... У нас амбітні плани зробити цю карту поховань на всій території нашої держави", – сказав Порхун в ефірі телемарафону.

За його словами, на цій карті про кожного похованого Героя буде інформація про місце проходження служби, місце загибелі та стисла історія його життя.

Нагадаємо, нещодавно Мінветеранів повідомило, що будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища може розпочатися у червні. Незабаром має бути схвалена передача у власність НВМК понад 265 га.

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