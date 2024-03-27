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​Перекрили міжнародний наркоканал, яким постачали "товар" із Нідерландів до України

Під час обшуків виявили та вилучили кокаїну на понад 250 тис доларів США.

​Перекрили міжнародний наркоканал, яким постачали "товар" із Нідерландів до України
Перекрили міжнародний наркоканал
Фото: Нацполіція

Викрили міжнародний наркоканал, який організували 36-річний житель столиці і його 30-річна знайома. Вони постачали наркотики з Нідерландів до України, продаючи кокаїн великими партіями. Такий "бізнес" приносив їм понад 12 млн грн щомісячно.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в Нацполіції.

Зазначається, що наркотики ховали у великих закладках на території Закарпатської області та забезпечували подальший збут довіреному колу осіб.

У ході спецоперації правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ППОП затримали двох учасників наркоугруповання "на гарячому" під час збуту кокаїну. 

"Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках підозрюваних. Вилучили близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі", – зазначили прокурори.

Викрили міжнародний наркоканал
Фото: Нацполіція
Викрили міжнародний наркоканал
Під час обшуків вилучили кілограм кокаїну
Фото: Київська міська прокуратура
Під час обшуків вилучили кілограм кокаїну

Орієнтовна вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку сягає понад 250 тис доларів США.

Двох учасників наркобізнесу затримали, їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочину.

Затримали двох організаторів наркобізнесу
Фото: Нацполіція
Затримали двох організаторів наркобізнесу

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