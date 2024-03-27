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ЦПД прокоментував повідомлення про підготовку росіянами обстрілів України

У відомстві закликали довіряти офіційним джерелам інформації.

ЦПД прокоментував повідомлення про підготовку росіянами обстрілів України
Фото: Pixabay

У Центрі протидії дезінформації прокоментували повідомлення про начебто підготовку росіянами чергових обстрілів території України.

"Інформація про нібито підготовку росіянами обстрілів, яку поширюють неофіційні джерела інформації, зокрема заради власного хайпу і зростання підписників, може викликати паніку у населення", – зазначили у ЦПД.

Також у Центрі додали, що таку чутливу інформацію мають коментувати виключно офіційні особи, і довіряти варто офіційним джерелам інформації. 

"Загроза обстрілів існує завжди, і жоден анонімний канал не знає кількість ракет, яку підготував ворог. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", – додали у ЦПД.

Нещодавно російські пропагандисти каналу НТВ оприлюднили фейкове відео із екссекретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна нібито причетна до теракту у Підмосковʼї.

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