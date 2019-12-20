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Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)

Также на мероприятие приехали Богдан, Шефир, Гончаруки некоторые министры.

Президент Владимир Зеленский пришел на новогодний корпоратив народных депутатов от партии "Слуга народа".

Депутат от "Слуги" Дмитрий Черный разместил селфи с президентом в своем инстаграме.

Корпоратив в виде благотворительного вечера 20 декабря проходит на территории КВЦ "Парковый", известного, как "вертолетная площадка Януковича".

По сообщениям СМИ, цена билета составляет 2500 гривен.

Нардеп Александр Скичко заявил телеканалу НАШ, что этот вечер является не только корпоративом, "больше это подведение итогов 2019 года".

"Это будет благотворительный вечер. Мы планируем собирать средства на благотворительность", - отметил он.

Обновление. Кроме Зеленского, на корпоративе присутствуют руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президена Сергей Шефир, сообщает УП.

Также на мероприятие приехали премьер Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказывает один из депутатов СН.

По данным источников, присутствующих на корпоративе гостей развлекают ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Ранее СМИ сообщали, что фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров, который обойдется им порядка миллиона гривен. Вместе с тем президент Зеленский пригласил на корпоратив всех желающих украинцев, пообещав, что места хватит всем.

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