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Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)

Зеленский пообещал, что инвесторы не останутся без квартир.

Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Компания "Киевгорстрой" взяла на себя обязательство завершить строительство проектов "Укрбуда".

Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал президент Владимир Зеленский.

"Хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодняшний вечер вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, обязательства на себя взял "Киевгорстрой". Вопрос будет решен", - заявил он.

Обновление. Ч"Киевгорстрой" подтвердил намерения завершить строительство всех объектов "Укрбуда", передает "Интерфакс-Украина".

"Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов о достройке незавершенных жилых домов оказалась успешной. В соответствии с ней, "Киевгорстрой" берет на себя обязательства подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам", - сообщила стройкомпания.

В "Киевгорстрое" отметили, что обе компании ожидает сложный юридический и технический процессы при передаче объектов и заключенных сделок.

"Киевгорстрой" будет делать все возможное для ускорения процесса. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам", - добавили в стройкомпании.

Напомним, что после прихода к власти Владимира Зеленского у руководителя строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася возникли проблемы с правоохранительными органами. Сейчас он фигурирует уже в трех уголовных делах и получил два подозрения.

Летом на многих стройках "Укрбуда" замерли работы, с них вывезли технику, а рядовые сотрудники компании перестали получать зарплату.

В случае банкротства компании пострадали бы 13 тысяч инвесторов. Это больше “Элита-центра” раз в шесть и вполне соизмеримо с масштабами незаконных строек Анатолия Войцеховского.

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