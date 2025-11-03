Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждало троє людей

Російські окупанти упродовж дня продовжували здійснювати обстріли населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Армія рф для обстрілів населених пунктів Херсонщини використовувала артилерійську, мінометну зброю, РСЗВ та дрони.

Відомо про трьох поранених цивільних. Всі вони постраждали у Херсоні від наслідків артобстрілів, що відбулись вранці та вдень.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.