«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждало троє людей

Росіяни продовжують терор цивільного населення Херсонщини.

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждало троє людей
Фото: t.me/khersonskaODA

Російські окупанти упродовж дня продовжували здійснювати обстріли населених пунктів Херсонщини. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.  

Армія рф для обстрілів населених пунктів Херсонщини використовувала артилерійську, мінометну зброю, РСЗВ та дрони.  

Відомо про трьох поранених цивільних. Всі вони постраждали у Херсоні від наслідків артобстрілів, що відбулись вранці та вдень.  

Також внаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. 
