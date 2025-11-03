Сили оборони: у північній частині Куп’янська на Харківщині тривають запеклі бої

У Куп’янську Харківської області тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються втримати свої позиції на півночі міста та просунутися до центру зі східного боку.

Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

"Дії з українського боку спрямовані на стримування окупантів і вибиття їх із тих позицій, через які вони намагаються заходити. Ситуація нестабільна. Ускладнена логістика і для української, і для російської сторони. Через активне використання дронів, зокрема на оптоволокні, обидві сторони ускладнюють логістику одна одній", — зазначив Трегубов.

За його словами, через меншу кількість зелених насаджень ворога стає краще видно, тому українські дрони ефективно вражають російські підрозділи, які намагаються поповнювати сили. Водночас логістика ускладнена і для українських підрозділів, оскільки ворог використовує так звані "дрони-ждуни", які атакують транспортні засоби вздовж доріг.

Трегубов також повідомив, що, окрім Куп’янського, російські війська ведуть активні наступальні дії на Великобурлуцькому, Лиманському напрямках і в напрямку Вовчанська.