Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Протягом дня ворог атакував три райони Дніпропетровщини, є загиблий і поранені

Під ударами опинилися Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Протягом дня ворог атакував три райони Дніпропетровщини, є загиблий і поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

Протягом дня, 3 листопада, під ударами російської армії опинилися Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Нікопольщина потерпала від атак FPV-дронів та артилерії. Під вогнем були райцентр, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей – 67-річна жінка та чоловіки 49 і 40 років. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджено три магазини, коледж, багатоквартирний будинок та автомобіль, згоріла нежитлова будівля.

У Криворізькому районі, по Грушівській громаді, окупанти вдарили безпілотником. Через обстріли РФ загинув 54-річний чоловік. Понівечено автомобіль.

На Синельниківщині під ударом опинилися Межівська й Покровська громади. Росіяни застосували керовані авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджено приватний будинок.

Вдень сили ППО збили над областю ще два ворожі безпілотники, повідомили у Повітряному командуванні.

  • У Павлограді Дніпропетровської області 2 листопада російський "шахед" знищив склад, орендований дніпровською компанією з виробництва солоних снеків Star Brands. 
