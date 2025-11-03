Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Майже третина боїв на фронті припадає на Покровськ, — Зеленський

50% від всіх застосувань КАБів також припадає на Покровськ.

Майже третина боїв на фронті припадає на Покровськ, — Зеленський
Зеленський приїхав до Покровська
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховнокомандувача, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв та 50% застосування ворогом КАБів припадає на Покровськ.

Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, пише Укрінформ.

"Покровськ — ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", — каже Зеленський.

За словами Президента, у Покровську наразі від 260 до 300 російських військових, зокрема 425-й окремий штурмовий полк. 

Глава держави висловив вдячність 35-й, 38-й бригадам, які виконують завдання на цьому напрямку, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам.

Під час Ставки обговорили ситуацію в Купʼянську, де залишається близько 60 окупантів. Наразі дати зачистки визначені, але їх оприлюднювати не будуть. 

На Лиманському напрямку ситуація стабілізується, на Краматорському напрямку — без змін. Бої тривають у Костянтинівці, ситуація також поки що без змін. Триває операція в Добропіллі.

"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленнях, по всіх ознаках розуміємо", — сказав Зеленський.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ ведуть бої проти окупантів у 6 населених пунктах.

  • У Покровську триває операція із зачистки ворога. Сили оборони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського.
