Зеленський підписав указ про нову структуру Апарату РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав кказ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат", - зазначив він.

Голова Міноборони розповів, що нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека.

"Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", - додав Умєров.