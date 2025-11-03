«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Зеленський підписав указ про нову структуру Апарату РНБО

Нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки. 

Президент Володимир Зеленський підписав кказ, яким затверджено нову структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат", - зазначив він. 

Голова Міноборони розповів, що нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека. 

"Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані", - додав Умєров. 
