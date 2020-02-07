Гончарук: рынок земли означает, что мы готовы работать по цивилизованным правилам

Слаженная работа парламента, правительства и президента позволила в рекордно короткие сроки снизить платежки, запустить программу доступных кредитов для бизнеса и перейти к закону о рынке земли. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, получаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон об анбандлинге "Нафтогаза": это позволило нам завершить переговоры с европейцами и россиянами и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования "5 -7 -9%". Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела ", - заявил премьер-министр, обращаясь к депутатам.

Алексей Гончарук также прокомментировал закон о земле, который находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации.

"Сейчас вы перешли к важному, возможно, самому важному с начала работы парламента закону - о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, соответствуют или не отвечают документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс "- объяснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий по закону о рынке земли и продолжается дискуссия, но призвал думать об в интересах Украины.

"Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с восторгом наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж - пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится", - заявил премьер.