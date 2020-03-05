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"История лишь только стала громкой, и потом потухла", - украинка с собачкой из Уханя пожаловалась на Зеленского

Из-за введенного в Украине запретила ввоз животных из Китая, девушка не может покинуть страну.

"История лишь только стала громкой, и потом потухла", - украинка с собачкой из Уханя пожаловалась на Зеленского
Анастасия Зинченко
Фото: Instagram

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказалась эвакуироваться из китайского Уханя из-за своей собаки, пожаловалась на то, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил данное ей обещание вернул ее с собакой домой.

Об этом девушка написала в своем Instagram.

Анастасия возмущена тем, что Украина ввела запрет на ввоз из Китая некоторых видов животных, в том числе собак.

"Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет", - написала она.

Девушка сообщила, что власти Украины о ней забыли.

"Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы", - отметила украинка из Уханя.

Напомним, борт с эвакуированными из Китая гражданами Украины и других государств прибыл в Украину 20 февраля. Всех эвакуированных разместили на обсервацию в медцентре МВД "Новые Санжары" Полтавской области.

Срок обсервации истек 4 марта. Если финальные результаты тестов на коронавирус окажутся отрицательными, эвакуированные смогут покинуть медицинский центр утром 5 марта.

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