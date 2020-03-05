Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
Зеленский и Порошенко пообщались в президиуме Рады и пожали руки
(Не) нові обличчя нового Кабміну
(Не) нові обличчя нового Кабміну
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
​"Слуга народа" освистала нардепа за сравнение Зеленского с Голобородько (обновлено)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
Зеленский намекнул на отсрочку второго этапа медреформы
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли защитников рядом с Авдеевкой, Новотошковским и Ореховым

Они пытались спровоцировать украинских военных. 

Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли защитников рядом с Авдеевкой, Новотошковским и Ореховым
Фото: EPA/UPG

Российские оккупационные войска в период с 9:30 до 11:00 5 марта атаковали позиции украинских защитников неподалеку Новотошковского, Орехового (оба - Луганская область) и Авдеевки (Донецкая область). 

Они использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. 

"По украинским защитникам рядом с Новотошковским российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Дальше противник атаковал наши позиции неподалеку Орехового из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов калибра 82 мм. Одновременно из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также противник применял противотанковый ракетный комплекс", - добавили в штабе.

Кроме того, по подтвержденным данным, пропагандисты противника спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированный ответ, и получить кадры для того, чтобы обвинять защитников Украины в нарушении Минских договоренностей.

"Однако украинские защитники успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневым средствам противника и дали российским оккупантам достойный отпор", - сообщили в штабе.

В случае дальнейшего обострения ситуации в районе проведения операции могут быть задействованы подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация под контролем украинских защитников. 

Напомним, за 4 марта российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо украинских военнослужащих получили ранения. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также