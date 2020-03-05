Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли защитников рядом с Авдеевкой, Новотошковским и Ореховым

Российские оккупационные войска в период с 9:30 до 11:00 5 марта атаковали позиции украинских защитников неподалеку Новотошковского, Орехового (оба - Луганская область) и Авдеевки (Донецкая область).

Они использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"По украинским защитникам рядом с Новотошковским российские оккупанты выпустили 10 мин из 120-мм минометов. Дальше противник атаковал наши позиции неподалеку Орехового из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов калибра 82 мм. Одновременно из оккупированного Спартака враг вел огонь по защитникам Авдеевки из минометов 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, также противник применял противотанковый ракетный комплекс", - добавили в штабе.

Кроме того, по подтвержденным данным, пропагандисты противника спланировали акцию по дискредитации Объединенных сил, надеясь спровоцировать украинские подразделения на массированный ответ, и получить кадры для того, чтобы обвинять защитников Украины в нарушении Минских договоренностей.

"Однако украинские защитники успешными точечными огневыми ударами, применяя соответствующее вооружение, нанесли поражение по огневым средствам противника и дали российским оккупантам достойный отпор", - сообщили в штабе.

В случае дальнейшего обострения ситуации в районе проведения операции могут быть задействованы подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация под контролем украинских защитников.

Напомним, за 4 марта российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате четверо украинских военнослужащих получили ранения.