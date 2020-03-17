Суд перенес рассмотрение дела по пяти экс-беркутовцам на лето

Святошинский районный суд Киева перенес на 4 июня рассмотрения дела против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В связи с карантином, суд 17 марта проходил в закрытом режиме. Главенствующий судья Сергей Дячук решил не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00 из-за карантина.

На заседании присутствовали двое из пяти освобожденных беркутовцев Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс, судья Дячук отметил, что у трех других освобожденных обвиняемых такие обязательства не отбирались.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - заявил он.

Дячук также отметил, что данное обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев. В рамках обмена Украина в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения "беркутовцам" Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко, Павлу Аброськину с содержания под стражей на личное обязательство. Аналогичную меру пресечения избрали находившимся под домашним арестом Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Все они были внесены в список на обмен и переданы боевикам 29 декабря.

Бывших "беркутовцев" судят за превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Евромайдана. Процесс был близок к стадии дебатов, его финал прогнозировали на 2020 год. Состоялось больше 200 результативных заседаний, каждое длилось от 2 до 6 часов. Это самое важное и прогрессивное дело из всех "майдановских" дел. В нем больше 200 потерпевших.