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Герасимов рассказал об антикризисном плане "ЕС"

Депутат призвал защищать врачей и раздавать маски бесплатно.

Герасимов рассказал об антикризисном плане "ЕС"
Фото: Youtube / Сегодня

Оппозиционная партия "Европейская солидарность" определила четыре ключевых шага по преодолению кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". 

"У команды Петра Порошенко есть конкретный план действий из четырех шагов. И прежде всего - это защита врачей. Ключевое сегодня - это защита врачей в прямом смысле этого слова. У них должны быть очки, маски, защитные костюмы. Сегодня этого нет. Впоследствии мы можем переходить к социальной и финансовой защите врачей", - цитирует Герасимова пресс-служба "Европейской солидарности".

"Следующее - это защита, даже спасение людей. И не только медицинское. Сейчас надо покупать ИВЛ, покупать пульсоксиметры. А маски и антисептики сегодня должны раздаваться бесплатно, как делают в других странах при вирусе. А мы только слышим о 10 миллионах масок от премьер-министра", - подчеркнул политик.

"Следующий неотложный вопрос сегодня - это экономическая защита людей. Исследования показывают, что у людей лишь на месяц есть деньги. И здесь мы должны все сделать, чтобы предотвратить безработицу и поддержать тех, кто потеряет работу. Кроме того, госрезерв должен немедленно закупать продовольствие, потому что надо будет поддерживать незащищенные слои населения продуктами питания", - отметил народный депутат.

"Не менее важный вопрос - это защита экономики. И здесь сотрудничество с МВФ крайне сверхважно, ведь только там сегодня, к сожалению, мы можем получить дешевые деньги. Даже не дешевые, а единственно возможные. И здесь власти надо принять решение: они поддерживают одного известного олигарха с банком - или они поддерживают страну", - отметил Артур Герасимов.

"Мы должны поддержать местное самоуправление, потому что они сегодня на передовой", - сказал Герасимов. Он подчеркнул, что политические решения для спасения страны и коронавируса и его последствий должны приниматься в течение 24 часов, а не неделями

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