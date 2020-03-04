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Профильный комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке

Голосование в среду не состоится.

Профильный комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке
Фото: Макс Левин

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту определиться с проектом постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.

В то же время председатель комитета, депутат Рады от фракции "Слуга народа" Денис Монастырский отметил, что парламент не сможет рассмотреть вопрос выражения недоверия генпрокурору на внеочередном заседании в среду, поскольку он не был изначально внесен в повестку.

Напомним, что бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

Рябошапка занял должность генерального прокурора 29 августа 2019 года. Вскоре после его назначения Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Пока что изменения коснулись только центрального уровня - Генеральная прокуратура стала Офисом генерального прокурора. Из более чем 1300 сотрудников ГПУ переаттестацию прошли только около 600 человек.

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Источник: "Українські новини"
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