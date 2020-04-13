Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
ГлавнаяПолитика

Порошенко предлагает ввести бюджетную программу по поддержке малообеспеченных питанием

Стратегии выхода из кризиса нет, отмечает лидер "Европейской солидарности".

Порошенко предлагает ввести бюджетную программу по поддержке малообеспеченных питанием
Фото: eurosolidarity.org

По мнению экс-президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, секвестр бюджета потребовался из-за некомпетентности лиц, находящихся у власти. Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады.

«Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают «Новую украинскую школу», систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку у общин, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию как одну из самых успешных реформ нашей команды», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что «Европейской Солидарности» удалось частично убедить правительство в восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарной сферы. Однако стратегии выхода из кризиса нет, отметил Петр Порошенко.

«Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет», - предостерегает нардеп.

«Мы предлагаем ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержки на питание - так называемые фудстемпы. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату», - убежден Порошенко.

«Волонтеры и меценаты взялись обеспечивать медиков защитными костюмами, масками. Но мы требуем и от государства наконец застраховать медперсонал. Как мы это сделали по отношению к военным в 2014 году. И аптеки хотя бы масками обеспечьте, которые вы вывезли за границу еще в начале коронавируса», - призвал Петр Порошенко.

«Уже на этой неделе власти придется выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

«Не можете сами - не гнушайтесь интеллектуальной помощью от оппозиции. Делайте то, чтобы 21 мая ваша годовщина не выглядела как поминки», - призвал Порошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также