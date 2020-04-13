Санитарный катер "Сокаль", предназначенный для поиска, эвакуации и спасения пострадавших в море, подготовили для изоляции больных с коронавирусом.
Об этом говорится в материале информагентства Вооруженных сил Украины "Армия Информ".
На территории Практической гавани в Одессе находится много кораблей, поэтому командование решило, что необходимо выделить место для изоляции возможных инфицированных. Выбрали для этого катер "Сокаль", который имеет отделенную медицинскую часть. В случае необходимости на катере можно будет разместить "определенное количество больных".
Разработан алгоритм приема инфицированных на борт "Сокаля". Там будут проводить осмотр, забирать необходимые образцы для анализа, после чего будет приниматься решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции.
На "Сокале" есть два изолятора: один - общий, второй - для тяжелых больных. Катер оборудован душевыми кабинами, операционной, где можно проводить лечебные процедуры, медаппаратурой, фиксирующей пульс, давление, температуру. Катер обеспечен дезинфекционными средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи.
Чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.
Напомним, что по состоянию на 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 19 случаев заболевания COVID-19. Из них один человек вылечился, а один умер. На изоляции и самоизоляции в ВСУ находятся 214 человек.