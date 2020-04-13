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В Киевской области коронавирус обнаружили у 216 пациентов

Умерли шесть человек, вылечились - десять. 

В Киевской области коронавирус обнаружили у 216 пациентов
Фото: фейсбук/Слуга Народу

В Киевской области по состоянию на утро 13 апреля зарегистрировали 216 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили на странице Киевской ОГА в Facebook. Умерли шесть человек.

В Обуховском районе заболели 43 человека (20 в пгт Козин, четверо в с. Романкив, восемь в городе Украинка, десять в Обухове и один в с. Красная Слободка). 

В Киево-Святошинском районе обнаружили 70 случаев заражения (11 в Софиевской Борщаговке, восемь в Крюковщине, 14 в Вишневом, девять в Боярке, пять в Гатном, пять в Лесниках, четыре в Святопетровском, четыре в Дмитровке, по двое - в Тарасовке и Чайках, по одному - в Петропавловской Борщаговке, Белогородке, Капитановке, с. Новое и с. Гнатовка).

Еще один случай зарегистрирован в Барышевском районе, два в Белоцерковском, три - в Бориспольском (два в Гнидыне и один в с. Воронкив), шесть в Броварском районе (Зазимье и Княжичи - по два случая, пгт Калита и Трибухов - по одному), по три - в Бородянском, Макаровском и Переяслав-Хмельницком районе, четыре - в Васильковском, один в Иванковском, два в Мироновском, один в Полесском, один в Рокитнянском, шесть в Ставищенском районе.

В Борисполе заболели 11 человек, один в пгт Бородянка, шестеро в Буче,  двое в Василькове, шестеро в Вышгороде, пятеро в Белой Церкви, 10 в Броварах, 12 в Ирпене, четверо в Фастове, по два в Кагарлыке и Переяславе, по одному в пгт Ворзель, г. Гостомель, с. Коцюбинское, пгт Ставище, пгт Рокитное, и пгт Иванкив. 

На стационарном лечении находятся 62 человека, на амбулаторном - 154 человека. 

"Из них 13 - дети: три в пгт Козин, один в Обухове, один в Лесниках, один в Гатном, один в Борщаговке, один в Борисполе, двое в Ирпене, один в Полесском районе, один в Фастове и один в Броварах", - добавили в Киевской ОГА.

Выздоровели 10 человек (пять женщин - 35 и 45 лет в Киево-Святошинском районе, 60 лет в Обухове, 53 лет в Белой Церкви; пять мужчин - 41 года в Ставищенском районе, 41 года в Обуховском районе, 51 года и 56 лет в Белой Церкви и 49 лет в Боярке). 

Еще 684 человека имеют подозрения на заражение. 

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились. 

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