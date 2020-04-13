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В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек

За сутки обнаружили 325 новых случаев. 

В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек
Фото: фейсбук/Слуга Народу

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

За сутки зарегистрировали 325 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что среди них - 12 детей и 85 медиков. Госпитализированы 77 человек (1 ребенок, 7 медиков). 

Статистика по областям:

  • Винницкая - 194;
  • Волынская - 78;
  • Днепропетровская - 60;
  • Донецкая - 11;
  • Житомирская - 94;
  • Закарпатская - 92;
  • Запорожская - 85;
  • Ивано-Франковская - 300;
  • Кировоградская - 142;
  • Киев - 495;
  • Киевская область - 216;
  • Львовская - 124;
  • Луганская - 3;
  • Николаевская - 5;
  • Одесская - 69;
  • Полтавская - 25;
  • Ровенская - 125;
  • Сумская - 74;
  • Тернопольская - 273;
  • Харьковская - 11;
  • Херсонская - 31;
  • Хмельницкая - 22;
  • Черновицкая - 462;
  • Черкасская - 102;
  • Черниговская - 9

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса.

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