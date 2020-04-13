В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

За сутки зарегистрировали 325 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что среди них - 12 детей и 85 медиков. Госпитализированы 77 человек (1 ребенок, 7 медиков).

Статистика по областям:

Винницкая - 194;

Волынская - 78;

Днепропетровская - 60;

Донецкая - 11;

Житомирская - 94;

Закарпатская - 92;

Запорожская - 85;

Ивано-Франковская - 300;

Кировоградская - 142;

Киев - 495;

Киевская область - 216;

Львовская - 124;

Луганская - 3;

Николаевская - 5;

Одесская - 69;

Полтавская - 25;

Ровенская - 125;

Сумская - 74;

Тернопольская - 273;

Харьковская - 11;

Херсонская - 31;

Хмельницкая - 22;

Черновицкая - 462;

Черкасская - 102;

Черниговская - 9

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса.