Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1,85 млн, вылечились 430 000

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1,85 млн. Выздоровели более 430 000 человек, погибли свыше 114 000.

На первом месте по заболеваемости - США с более чем 557 000 диагностированными случаями COVID-19. В Испании обнаружили почти 167 000 случаев заболевания коронавирусной болезнью, в Италии - свыше 156 000. Во Франции заболели более 133 000, в Германии - более 127 000, говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает информацию из официальных источников разных стран.

Самое больше количество пациентов с коронавирусом умерло в Италии - более 19 800. В Испании погибли более 17 000, во Франции - свыше 14 000. В Великобритании умерло более 10 000 человек, а количество погибших в одном Нью-Йорке (США) превышает 6000.

Лидером по выздоровлению по-прежнему является Китай, где вылечилось около 78 000 из почти 83 000 заболевших. В Испании коронавирус уже побороли более 62 000 человек, в Германии - свыше 60 000, в Иране - более 48 000.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 13 апреля было зарегистрировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них - 83 летальных, 89 человек выздоровели.