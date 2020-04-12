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Прокуратура заподозрила медика с Закарпатья в сокрытии коронавируса у пациентки

Женщина впоследствии умерла.

Прокуратура заподозрила медика с Закарпатья в сокрытии коронавируса у пациентки
Фото: EPA/UPG

На Закарпатье прокуратура расследует возможное сокрытие медиком наличия коронавируса у пациентки, которая впоследствии умерла. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел в Иршавском районе.

"Зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района. Данную информацию обнаружено прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации", - рассказали в прокуратуре.

В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы, умышленно скрыл наличие COVID-19 в одной из пациенток, которая впоследствии умерла.

Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней).

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области умер инфицированный коронавирусом врач.

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