Уголовное дело по Шулявскому мосту легло в основу дела Микитася, - Качура

Уголовное дело по реконструкции Шулявского моста легло в основу дела экс-президента государственной корпорации "Укрбуд", народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася. Об этом в интервью LB.ua рассказал народный депутат Александр Качура.

"Такое дело уголовное есть... По поводу Шулявского моста. Оно, кстати, расследуется, экспертизы проводятся, кто-то допрашивается, но конкретно ни к чему пока не пришли. Это производство по Шулявскому, кстати, и по другим объектам легло в основу дела Микитася. И сейчас он привлекается к ответственности", - рассказал Качура.

По мнению депутата, мост является аварийным и опасным.

"На Шулявский мост был выделен миллиард гривен. Я направил запрос, поинтересовался куда делись деньги. Почему сотни миллионов перечислили сразу одним платежом как предоплату. Ответ: “В тот момент были дорогие строительные материалы”. Почему не могут достроить мост? “Потому что не знали, что существует цех № 5, который препятствует полной нормальной развязке моста”. Мост пошел волнами, он фактически находится в таком состоянии, и по оценкам отдельных специалистов в любой момент рухнуть. Его ввели в эксплуатацию в полудостроенном состоянии только потому, что так пообещал мэр. В костюме Деда Мороза по нему проехался. Этого нельзя было делать", - уверен представитель "Слуги народа". - Я направил обращение еще и в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку этому, в ГАСИ, чтобы они провели экспертизу, на каких подпорках, каких-то деревяшках, ввели мост в эксплуатацию".

При этом он считает Виталия Кличко плохим мэром, в том числе, из-за его окружения.

"Да, я считаю, что Кличко - плохой мэр... Кличко - отличный боксер, кумир многих. Но как мэром им манипулировали. Не знаю виновен ли он, но о его окружении есть абсолютно разные мнения. Есть люди, которые пользовались своим влиянием на мэра Киева. Например, застройщик «Укрбуда», как мне кажется, неправильно и неэффективно использовал полученные деньги (на строительство Шулявского моста - ред.). Есть журналистские расследования, обнародованы переписки, куда, на какие «Ламборджини» выдавались деньги. Это точно ненормальный вариант. По моей информации, сам Кличко о многом, что происходило в городе, не знал, поскольку доверял определенному кругу людей", - рассказал Качура.

При этом он отметил, что зарегистрировал в Верховной Раде постановление о создании временной следственной комиссии по Шулявскому мосту. И считает, что механизм ВСК можно сделать действенным. При этом признает, что создание следственной комиссии заняло много времени, поскольку представители фракций не хотели давать своих представителей.

"«Оппозиционная платформа «За жизнь» отказалась дать члена в следственную комиссию по Шулявскому мосту. Рабинович на уровне шутки сказал: «Ха-ха, давай Столара дам». И никого не дал. Мне пришлось искать членов ВСК в «За майбутнє» и «Довірі». Потому что регламент предусматривает: глава, заместители и секретари ВСК должны быть из разных фракций. Это у меня заняло много времени - никто не хотел вписываться в такую громкую историю, которой она будет", - резюмировал Качура.

Напомним, 2 октября Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в размере 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября ВАКС увеличил залог почти в 15 раз - до 80 млн гривен. 25 октября родственники Микитася внесли за него 80 млн гривен залога, в тот же день он вышел из СИЗО. В феврале 2020 года ВАКС продлил обязательства для Микитася и обязал его носить электронный браслет до 14 апреля. 3 апреля ВАКС взыскал в госбюджет 80 млн гривен залога и назначил Микитасю новую меру пресечения - 100 млн гривен залога.