"Голос" призвал принять "антиколомойский" закон перед рассмотрением поправок в бюджет

"Нельзя голосовать за бюджет, не зная, сможем ли обеспечить его финансовую часть".

Фракция "Голоса" в Верховной Раде призвала принять во втором чтении банковский законопроект №2571-д перед рассмотрением поправок в бюджет.

Об этом сказала глава партии Кира Рудик, пишет "Интерфакс-Украина".

"Доходная часть госбюджета будет недовыполнена - она была недовыполнена в январе-феврале, и сейчас закладывается неправильно. Также нет понимания у правительства, будет ли этот бюджет поддержан финансово, потому что его пытаются проголосовать до голосования законопроекта о банках", - сказала политик.

Она напомнила, что принятие банковского законопроекта - необходимое условие для заключения соглашения с МВФ.

"Мы требуем голосования закона о банках перед голосованием закона о госбюджете. Нельзя голосовать за бюджет, не зная, сможем ли обеспечить его финансовую часть", - подчеркнула она.

На сайте "Голоса" говорится, что фракция готова работать над этим законопроектом "все выходные, днем и ночью".

Также партия призвала доработать поправки в бюджет, сделав фокус на образовании, культуре и малом и среднем бизнесе.

"В том бюджете, который мы видим, МВД хотели сократить финансирование на 0,005%. Извините, но Украина - не полицейское государство. В условиях пандемии в центре внимания должны быть медики, а правительство вместо это предлагал срезать финансирование на повышение их профессионального развития. Зато не экономили на обслуживании президента, забрав у него лишь 11 млн гривен из 900. С каких пор у нас чиновники стали важнее врачей?" - отмечается в заявлении.

Напомним, что согласно предварительной повестке дня на внеочередное заседание выносятся семь вопросов, но банковского законопроекта, также известного как "антиколомойский", там нет.

"Слуга народа", имея большинство мандатов в Верховной Раде, де-факто потеряла возможность самостоятельно принимать законы. Во время предыдущих внеочередных заседаний президентская фракция была вынуждена опираться на голоса оппозиционных сил, в том числе "Голоса".