Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту

Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол, которой Госбюро расследований в пятницу сообщило о подозрении в убийстве.

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол, как сегодня", - написал Аваков в фейсбуке.

Он допускает, что подозрение Чорновол связано с тем, что первый замдиректора ГБР Александр Бабиков (которого Аваков назвал Бибиковым) раньше был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича.

"Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести", - заявил Аваков.

Министр добавил, что тоже был на Майдане 18 февраля 2014 года и предложил устроить обыски и у него дома.

"Я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!" - написал Аваков, который в 2014 году вместе с Чорновол баллотировался в депутаты Верховной Рады по списку партии "Народный фронт".

Напомним, что, по версии ГБР, 18 февраля 2014 Чорновол участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб сотрудник офиса 1948 года.

Действия Чорновол квалифицировали по п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.