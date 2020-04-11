ГБР завершило расследование против двух экс-сотрудников МВД по делу о разгоне Майдана 30 ноября

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование двух уголовных производств по делам экс-правоохранителей, подозреваемых в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года. Об этом говорится на сайте ГБР.

Речь идет о бывшем заместителе начальника управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве и бывшем заместителе начальника управления - начальнике отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве.

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан. В результате их действий сотрудники полка милиции особого назначения "Беркут" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Независимости и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик", - говорится в сообщении.

Материалы производства передали для ознакомления стороне защиты, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Экс-правоохранителям грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в ночь на 30 ноября 2013 года "Беркут" жестоко разогнал митинг сторонников евроинтеграции. Официальным поводом стала необходимость устанавливать на Майдане новогоднюю елку. С тех пор в Киеве новогодние елки стали устанавливать на Софийской площади.

Ранее сообщалось, что ГБР объявило подозрение еще одному бывшему руководителю подразделения милиции в деле о силовом разгоне Майдана.