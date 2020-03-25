ГБР объявило подозрение еще одному бывшему руководителю подразделения милиции в деле о силовом разгоне Майдана

ГБР 25 марта объявило подозрение бывшему заместителю начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве.

Он подозревается в незаконном препятствовании мирным собраниям граждан, совершенном по предварительному сговору группы лиц (ст. 340 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следствие установило, что бывший начальник подразделения милиции с целью выполнения преступления организовал и обеспечил незаконное препятствование проведению собрания граждан 30 ноября 2013 года. В результате этого бойцы полка "Беркут" и военные ВВ МВД Украины вытеснили с Майдана Независимости около 300 участников собрания", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому угрожают исправительные работы на срок до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев, ограничение воли до 5 лет или лишение воли на тот же срок.

Напомним, следователи ГБР по делам Майдана 6 марта сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева.

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского райсуда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 г. организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.