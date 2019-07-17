Поляка приговорили к двум годам общественных работ за оскорбительные комментарии об украинцах в интернете

Гражданина Польши Ярослава Ф., оставившего в интернете более 80 оскорбительных комментариев, приговорили к двум годам общественных работ.

Об этом сообщает украинский мультимедийный портал в Польше "Простір".

Мужчину судили в польском Вроцлаве. По данным обвинения, он более 80 раз оскорбил иностранцев по поводу их этнической, расовой и национальной принадлежности. Кроме украинцев, он оскорблял евреев и немцев. В частности, от него досталось послу Израиля и консулу Германии.

В комментариях он использовал такие выражения, как "примитивный дикарь", "свиное племя", "свиной народ", "стерва", "парша", "подвид человека" и другие.

На суде поляк отказался давать объяснения и отвечать на вопросы.

"Я не действовал с убеждением, что я совершаю какое-то преступление. Я считал, что нахожусь в пределах свободы слова. Я писал все это под влиянием эмоций, после прочтения публикаций. У меня к представленным в них событий эмоциональное отношение ввиду истории моей семьи. Мой дедушка - единственный из семьи из шести человек, кто пережил Волынскую резню", - сказал он.

При этом он признал, что комментарии были вульгарными, и ему за них стыдно. Мужчина добровольно захотел понести наказание. Он попросил для себя два года общественных работ и освещение приговора в одной из местных газет.

Прокурор поддержал это наказание.

Напомним, ранее в польском Вроцлаве прервали марш националистов из-за антиукраинских лозунгов.