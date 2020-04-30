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Зеленский: мы еще не преодолели коронавирус, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина

Правительство уже работает над механизмами по ослаблению ограничений.

Зеленский: мы еще не преодолели коронавирус, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина
Архивное фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел традиционное совещание с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Так, Министерство здравоохранения сообщило, что Украина постепенно увеличивает количество тестирований на коронавирус. Также была отмечена необходимость разработки плана выхода из режима карантина.

"Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению  ограничений.

Напомним, на заседании Кабмина 29 апреля премьер заявил, что после 11 мая в стране могут вводить так называемый адаптивный карантин. Ранее Шмыгаль сообщал, что второй, третий или четвертый этапы выходы страны из карантина могут начаться одновременно.

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