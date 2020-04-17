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Минздрав перезапустил чат-бот про коронавирус и назвал его Иван Маск

Чат содержит советы, как защитить себя и близких, и подсказывает, как действовать в ситуациях, связанных с коронавирусной болезнью.

Минздрав перезапустил чат-бот про коронавирус и назвал его Иван Маск
Фото: EPA\UPG

Министерство здравоохранения перезапустило чат-бот про коронавирус.

Теперь чат-бот по имени Иван Маск работает в Telegram.

Отмечается, что чат-бот предоставляет актуальную информацию о коронавирусной болезни, в частности, - статистику заболеваемости, обновленную информацию о карантин, а также номера "горячих" линий, на которые можно звонить со смартфона.

Также чат-бот содержит советы, как защитить себя и близких, подсказывает, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусной болезнью, согласно протоколам Минздрава.

Отмечается, что позднее функционал канала будет расширен.

Напомним, в начале марта Минздрав запустил Telegram-бот, который отвечает на вопросы о коронавирусе.

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