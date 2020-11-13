У Львові вихідні дні офіційно оголосили робочими до кінця листопада

"Це означає, що у місті неможливо запровадити карантин «вихідного дня», бо в нас немає вихідних", - зазначив мер.

Міська влада Львова оголосила суботу та неділю робочими днями на території міста.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Прийняли рішення, що до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин «вихідного дня», бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю", - написав він у фейсбуці.

Мер також опублікував копію рішення виконкому Львівської міськради і закликав підприємців скористатися цим рішенням, якщо контролюючі органи намагатимуться протидіяти їхній роботі, а також пообіцяв юридичну підтримку з боку мерії.

"Залишаю скан рішення виконавчого комітету. У випадку, якщо завтра хтось буде намагатись заважати вам працювати, покажіть їм це рішення і звертайтесь на гарячу лінію за телефоном 1580. Наші юристи допомагатимуть захистити ваші права. Це нетипова ситуація. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб уряд приймав рішення, не порадившись з підприємцями, яких просто викидають на вулицю без жодних засобів для існування", - наголосив Садовий.

Як йдеться у рішенні, суботи і неділі у Львові оголошено робочими з 7:00 до 22:00 до кінця листопада.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Також уряд скасував адаптивний карантин. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня не підтримали троє міністрів.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направив звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. А також, що мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.