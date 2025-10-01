Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Мистецький арсенал представить Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку

Також від України візьмуть участь й інші інституції.

Мистецький арсенал представить Україну на Франкфуртському книжковому ярмарку
Фото: афіша організаторів

Мистецький арсенал візьме участь у найбільшому книжковому ярмарку світу — Frankfurter Buchmesse, який відбудеться з 15 до 19 жовтня 2025 року. Інституція представить власний стенд J83 у секції Hall 3.1 «Мистецтво. АртКнига. Дизайн» із концепцією «Все між нами — переклад», що була фокус-темою цьогорічного Книжкового Арсеналу в Києві.

«Щороку для нас це безцінна нагода розповісти про Арсенал, про нашу роботу та головне — про українську культуру. Каталоги про бойчукізм, український футуризм, Леся Курбаса, видання про художників 1990–2000-х років завжди викликають інтерес як у професійної спільноти, так і серед широкої публіки», — зазначила генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта.

На стенді презентують каталоги Мистецького арсеналу, промоматеріали фестивалю «Книжковий Арсенал», сувенірну продукцію. Тема «Все між нами — переклад» відобразиться в айдентиці стенда та в українській програмі національного стенду, що торкнеться перекладу досвідів і пошуку мови порозуміння у світі, який постійно змінюється.

Цьогоріч також уперше відбудеться спеціальна освітня програма для видавців з України та сусідніх країн. У ній візьмуть участь 15 учасників, серед яких п’ятеро — з України. Програма реалізується за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини у співпраці з Goethe-Institut Україна та Книжковим Арсеналом.

Фокусна тема Національного стенду України у Франкфурті — Filling in («Доповнення»). Україна прагне заповнити прогалини на європейській культурній мапі, презентуючи видання класики іноземними мовами, повертаючи забуті імена та відкриваючи нові горизонти своєї літератури й культурної спадщини.

Разом із Мистецьким арсеналом Україну представлятимуть Український інститут книги, колективний стенд видавництв, Goethe-Institut Україна, Український інститут та видавництво Creative Women Publishing — переможець премії «Читомо».

Участь Мистецького арсеналу у Frankfurter Buchmesse стала можливою завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження» та партнерів у Німеччині.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
