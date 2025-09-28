Бюджет-2026: стратегічні плани культури не збігаються з фінансуванням

Новий бюджет не передбачає реформ у сфері культури, які обіцяли до того.

Попри ухвалену Стратегію розвитку культури на 2025–2030 роки та урядовий план дій, проєкт держбюджету-2026 майже не відображає задекларованих реформ у сфері культури.

Загальний бюджет Міністерства культури та інформаційної політики (МКСК) зростає до 12,4 млрд грн (проти 10,5 млрд у 2025-му). Водночас понад третину цієї суми — 4 млрд грн — пропонується витратити на «стратегічні комунікації, інформаційну безпеку, національну ідентичність та патріотичний контент». Минулого року на це виділили у 10 разів менше.

Фото: з фейсбук-сторінки Коаліції дієвців культури

Традиційні статті бюджету — підтримка театрів, музеїв, бібліотек, національних колективів, мистецьких організацій — зростають лише на рівні інфляції. Зарплати десятків тисяч працівників культури залишаються мінімальними.

Фінансування Українського культурного фонду збільшується з 250 до 410 млн грн, але експерти вважають цю суму недостатньою для підтримки незалежного сектору. Український інститут книги зберігає майже незмінний бюджет (284 млн грн), тоді як Інститут національної пам’яті вперше отримав окремий рядок у кошторисі.

Не передбачено коштів на евакуацію музейних фондів із прифронтових територій та будівництво фондосховищ, хоча урядовий план ставить завдання зберегти й оцифрувати культурну спадщину.

Зростає фінансування Українського інституту (108,5 млн грн проти 65,2 млн торік), проте міжнародні проєкти Мінкульту і цього інституту часто не синхронізовані.

Попри широку участь експертів та громадських організацій у підготовці стратегії та урядових документів, їхні пропозиції в держбюджеті-2026 не враховані. Голова правління Коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак наголошує: реальних реформ та безпекових інновацій документ не передбачає.