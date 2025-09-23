Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
54-й кінофестиваль «Молодість» оголосив дати проведення

Програма буде відома у жовтні.

54-й кінофестиваль «Молодість» оголосив дати проведення
Фото: КМКФ «Молодість»

54-та едиція КМКФ «Молодість» відбудеться в Києві з 25 жовтня по 2 листопада. Фестиваль пройде за підтримки Державного агентства України з питань кіно, його програму оголосять в жовтні.

Традиційно міжнародний конкурс складатиметься із короткометражних та повнометражних дебютів, а також – студентських фільмів. Покажуть фільми з Берлінале, Канн, Венеції, Карлових Вар тощо. Головною локацією кінофестивалю стане кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). Відкриття та церемонія нагородження переможців 54-ї «Молодості» пройдуть у Будинку кіно.

Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5 000 доларів США; приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 доларів США; усі переможці отримають традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя». 

Айдентику 54-ї «Молодості» представила креативна агенція McCann Kyiv. 

Наразі триває приймання заявок на RAW PITCH 2025. Дедлайн приймання заявок — 21 вересня 2025 року. На пітчинг приймають короткометражні фільми (ігрові, анімація, комбінована форма) хронометражем до 15 хвилин які є першою або другою роботою режисера (студентські роботи не враховуються). Проєкти мають бути на етапі від девелопменту до незавершеного знімального періоду. Бажані тематики фільмів: війна й адаптація; технологічний прогрес і його вплив; людський вимір війни. 

«Скіфський олень»
Фото: molodist.com
«Скіфський олень»

Про КМКФ «Молодість»:

  • проходить з 1970 року;
  • один з найбільших українських кінофестивалів, демонструє в програмі близько 200 фільмів;
  • єдиний в Україні кінофестиваль, сертифікований FIAPF (Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів) у галузі спеціалізованих кіноподій (з 1993 року);
  • завдання фестивалю — сприяти розвитку молодого професійного кіно.
