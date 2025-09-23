54-й кінофестиваль «Молодість» оголосив дати проведення

54-та едиція КМКФ «Молодість» відбудеться в Києві з 25 жовтня по 2 листопада. Фестиваль пройде за підтримки Державного агентства України з питань кіно, його програму оголосять в жовтні.

Традиційно міжнародний конкурс складатиметься із короткометражних та повнометражних дебютів, а також – студентських фільмів. Покажуть фільми з Берлінале, Канн, Венеції, Карлових Вар тощо. Головною локацією кінофестивалю стане кінотеатр «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26). Відкриття та церемонія нагородження переможців 54-ї «Молодості» пройдуть у Будинку кіно.

Володар Ґран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошовий приз у 5 000 доларів США; приз за найкращий фільм у кожній категорії Міжнародної конкурсної програми становитиме 2 000 доларів США; усі переможці отримають традиційну нагороду «Молодості» – «Скіфського оленя».

Айдентику 54-ї «Молодості» представила креативна агенція McCann Kyiv.

Наразі триває приймання заявок на RAW PITCH 2025. Дедлайн приймання заявок — 21 вересня 2025 року. На пітчинг приймають короткометражні фільми (ігрові, анімація, комбінована форма) хронометражем до 15 хвилин які є першою або другою роботою режисера (студентські роботи не враховуються). Проєкти мають бути на етапі від девелопменту до незавершеного знімального періоду. Бажані тематики фільмів: війна й адаптація; технологічний прогрес і його вплив; людський вимір війни.

Фото: molodist.com «Скіфський олень»

Про КМКФ «Молодість»: