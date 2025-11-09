Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаКультура
Спецтема
Території культури

Про котів, людей, хвости й олівці: фільм «Всесвіт Гніздовського»

На кінофестивалі «Молодість» відбулася премʼєра документальної стрічки «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського», яку на замовлення «Суспільного» створила Надія Парфан. Фільм розповідає про художника Якова Гніздовського, відомого витонченими графічними зображеннями тварин і рослин, два з яких прикрашали кабінет Джона Кеннеді в Білому домі. Кінокритик Дмитро Десятерик подивився стрічку і переконаний, що вона задає нові стандарти біографічного кіно в Україні.

Території культури

Афіша фільму 'Птахи і Звірі. Всесвіт Гніздовського'
Фото: Facebook Надії Парфан
Афіша фільму 'Птахи і Звірі. Всесвіт Гніздовського'

«Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» – перша велика робота документалістки Надії Парфан після її нашумілого повнометражного дебюту «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (2019). Новий фільм, знятий на замовлення Суспільного, присвячений українсько-американському художнику, графіку, керамісту, мистецтвознавцю Якову Гніздовському.

Гніздовський народився 1915 року в Пилипче на Тернопільщині. Переїхав до Варшави у 1938-му, де навчався у Академії мистецтв за стипендією митрополита Андрея Шептицького. Проживши 4 роки в таборах для DP – переміщених осіб, – Гніздовський переїхав до США й уже за кілька років здобув визнання спочатку в національному, а потім у світовому масштабі. Його роботи «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» прикрашали кабінет Джона Кеннеді в Білому домі. Твори Гніздовського зберігаються в Бібліотеці Конгресу, Бостонському музеї, Філадельфійському музеї, Університеті Делавер, Університеті Вашингтона, Батлер Інституті, фундації Вудварда, збірці Нельсона Рокфеллера (у США), в музеях Японії, а картина «Переміщені особи», де з гумором і співчуттям зображено побут DP в таборі в Німеччині, стала іконічною.

Як зробити цікавою документальну біографію? Як вийти за рамки невиразної, але причепливої просвітницької структури – поясний план сидячого коментатора в кадрі, фрагмент архівної зйомки, закадрове пояснення, наступна сидяча голова, і так далі, аж до моралі про колосальне значення героя?

На щастя, Парфан – формалістка в найкращому сенсі слова. Зокрема, «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» – неігровий мюзикл, «Я не хотіла робити фільм про війну» (2022) – емоційна сповідь від першої особи, а новела «Це побачення» (2023) – знятий одним кадром з позиції водія проїзд ранковим Києвом. В кожному випадку обрані форма чи жанр максимально працюють на сюжет.

Надія Парфан
Фото: facebook/Nadia Parfan
Надія Парфан

У «Птахах і звірях...» Надія як слід використала можливості, що їх давав матеріал. Найбільш відомі роботи Гніздовського – графічні зображення звірів, надто ж котів, надто ж його ідеально смугастого кота Жерома. Тож головним оповідачем Парфан і робить кота.

Вона бере українського кота Даню і запускає його в кадр прямо з перших секунд. До речі, про цю частину кастингу варто сказати кілька слів. Як написав Надійчин чоловік і продюсер Ілля Гладштейн у себе у Фейсбуці: «Одного разу на вечірній прогулянці з Курбасом (собакою – Авт.) сусідка, що вигулювала свого пса, розказала мені історію, як вона їхала в таксі з водієм та його котом і показала фоточки. Це була усмішка долі: смугастий, соціальний та готовий до великої кількості переміщень кіт! Далі була складна операція пошуку сусідки (собачники знають імена собак, але не їхніх власників), розмова зі службою підтримки таксі, а далі – зі здивованим водієм. Як не дивно, все вдалося і вже за пару тижнів цей молодий котоактор встав на слизьку стежку знімання».

Імʼя – це умовність, бо перед камерою Даня таки дійсно стає Жеромом, який живе уже не перше котяче життя. Він лежить «ідеальним калачиком», за його ж словами. Його смужки досконалі, його рухи природні, а головне – він багато говорить. Голос актора озвучування Слави Бабенкова – приблизно такий, який ми могли б чекати від кота – тягучо-поблажливий, або кумедно-наполоханий, або затишний і присипляючий. Він завжди в моменті: допомагає копатися в архівах, мчить у купейному поїзді до місця необхідної зустрічі; по-хазяйськи вмощується на полиці; уважно дивиться на овець у Пилипче, чиїх предків, можливо, малював молодий Яків; прискіпливо обстежує місцевий музей Гніздовського. Парфан написала для Жерома блискучий текст, який хочеться цитувати:

«Якщо кота немає в Інстаграмі, це кіт Шрьодінгера».

«Консультант з питань овець та кіз пастух Степан».

«- Жером, ти сів на мою стиранку!

- Ну сів, але ж як!»

«З такою моделлю олівці самі малюють».

«Хвосте милий, скільки тут паперів!»

Режисерка дає найширший біографічний контекст. Вмонтовує фрагменти кінохроніки з Гніздовським, зафільмованої в Америці. Бере інтервʼю в родичів митця по обидва боки океану. Залучає мистецтвознавців і колекціонерів, а також відомих персон – кінорежисерку Ірину Цілик, історика Вахтанга Кіпіані. Спілкується через Жерома з дорослими і дітьми в Пилипче. Вводить в кадр шанувальників Гніздовського – тату-майстра Теодора і воїна ЗСУ Ореста, який замовляє собі татуювання, що копіює одного з котів Якова. Звісно, рівноправними учасниками, бодай епізодичними, стають і інші тварини з дереворитів художника: вівці, кози, птахи, тигри і улюблена модель Гніздовського – орангутанг Енді з Бронкського зоопарку. Надія вимальовує барвистий мікромосм, де люди, тварини і мистецькі `образи діють на рівних.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Дмитро Десятерик
Території культури
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies