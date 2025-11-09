Про котів, людей, хвости й олівці: фільм «Всесвіт Гніздовського»

На кінофестивалі «Молодість» відбулася премʼєра документальної стрічки «Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського», яку на замовлення «Суспільного» створила Надія Парфан. Фільм розповідає про художника Якова Гніздовського, відомого витонченими графічними зображеннями тварин і рослин, два з яких прикрашали кабінет Джона Кеннеді в Білому домі. Кінокритик Дмитро Десятерик подивився стрічку і переконаний, що вона задає нові стандарти біографічного кіно в Україні.

Фото: Facebook Надії Парфан Афіша фільму 'Птахи і Звірі. Всесвіт Гніздовського'

«Птахи і звірі. Всесвіт Гніздовського» – перша велика робота документалістки Надії Парфан після її нашумілого повнометражного дебюту «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» (2019). Новий фільм, знятий на замовлення Суспільного, присвячений українсько-американському художнику, графіку, керамісту, мистецтвознавцю Якову Гніздовському.

Гніздовський народився 1915 року в Пилипче на Тернопільщині. Переїхав до Варшави у 1938-му, де навчався у Академії мистецтв за стипендією митрополита Андрея Шептицького. Проживши 4 роки в таборах для DP – переміщених осіб, – Гніздовський переїхав до США й уже за кілька років здобув визнання спочатку в національному, а потім у світовому масштабі. Його роботи «Зимовий пейзаж» і «Соняшник» прикрашали кабінет Джона Кеннеді в Білому домі. Твори Гніздовського зберігаються в Бібліотеці Конгресу, Бостонському музеї, Філадельфійському музеї, Університеті Делавер, Університеті Вашингтона, Батлер Інституті, фундації Вудварда, збірці Нельсона Рокфеллера (у США), в музеях Японії, а картина «Переміщені особи», де з гумором і співчуттям зображено побут DP в таборі в Німеччині, стала іконічною.

Як зробити цікавою документальну біографію? Як вийти за рамки невиразної, але причепливої просвітницької структури – поясний план сидячого коментатора в кадрі, фрагмент архівної зйомки, закадрове пояснення, наступна сидяча голова, і так далі, аж до моралі про колосальне значення героя?

На щастя, Парфан – формалістка в найкращому сенсі слова. Зокрема, «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» – неігровий мюзикл, «Я не хотіла робити фільм про війну» (2022) – емоційна сповідь від першої особи, а новела «Це побачення» (2023) – знятий одним кадром з позиції водія проїзд ранковим Києвом. В кожному випадку обрані форма чи жанр максимально працюють на сюжет.

Фото: facebook/Nadia Parfan Надія Парфан

У «Птахах і звірях...» Надія як слід використала можливості, що їх давав матеріал. Найбільш відомі роботи Гніздовського – графічні зображення звірів, надто ж котів, надто ж його ідеально смугастого кота Жерома. Тож головним оповідачем Парфан і робить кота.

Вона бере українського кота Даню і запускає його в кадр прямо з перших секунд. До речі, про цю частину кастингу варто сказати кілька слів. Як написав Надійчин чоловік і продюсер Ілля Гладштейн у себе у Фейсбуці: «Одного разу на вечірній прогулянці з Курбасом (собакою – Авт.) сусідка, що вигулювала свого пса, розказала мені історію, як вона їхала в таксі з водієм та його котом і показала фоточки. Це була усмішка долі: смугастий, соціальний та готовий до великої кількості переміщень кіт! Далі була складна операція пошуку сусідки (собачники знають імена собак, але не їхніх власників), розмова зі службою підтримки таксі, а далі – зі здивованим водієм. Як не дивно, все вдалося і вже за пару тижнів цей молодий котоактор встав на слизьку стежку знімання».

Імʼя – це умовність, бо перед камерою Даня таки дійсно стає Жеромом, який живе уже не перше котяче життя. Він лежить «ідеальним калачиком», за його ж словами. Його смужки досконалі, його рухи природні, а головне – він багато говорить. Голос актора озвучування Слави Бабенкова – приблизно такий, який ми могли б чекати від кота – тягучо-поблажливий, або кумедно-наполоханий, або затишний і присипляючий. Він завжди в моменті: допомагає копатися в архівах, мчить у купейному поїзді до місця необхідної зустрічі; по-хазяйськи вмощується на полиці; уважно дивиться на овець у Пилипче, чиїх предків, можливо, малював молодий Яків; прискіпливо обстежує місцевий музей Гніздовського. Парфан написала для Жерома блискучий текст, який хочеться цитувати:

«Якщо кота немає в Інстаграмі, це кіт Шрьодінгера».

«Консультант з питань овець та кіз пастух Степан».

«- Жером, ти сів на мою стиранку!

- Ну сів, але ж як!»

«З такою моделлю олівці самі малюють».

«Хвосте милий, скільки тут паперів!»

Режисерка дає найширший біографічний контекст. Вмонтовує фрагменти кінохроніки з Гніздовським, зафільмованої в Америці. Бере інтервʼю в родичів митця по обидва боки океану. Залучає мистецтвознавців і колекціонерів, а також відомих персон – кінорежисерку Ірину Цілик, історика Вахтанга Кіпіані. Спілкується через Жерома з дорослими і дітьми в Пилипче. Вводить в кадр шанувальників Гніздовського – тату-майстра Теодора і воїна ЗСУ Ореста, який замовляє собі татуювання, що копіює одного з котів Якова. Звісно, рівноправними учасниками, бодай епізодичними, стають і інші тварини з дереворитів художника: вівці, кози, птахи, тигри і улюблена модель Гніздовського – орангутанг Енді з Бронкського зоопарку. Надія вимальовує барвистий мікромосм, де люди, тварини і мистецькі `образи діють на рівних.

